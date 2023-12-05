Кара: Хоккей Рябыкина всё же для меня новый, было тяжеловато перестроиться

Нападающийрассказал об изменениях в игре команды после прихода нового главного тренера

«Во мне лично особой разницы нет. Отличия в системе игры, Дмитрий Рябыкин ставит всё по-новому. Мне есть над чем работать, безусловно. Хоккей Рябыкина всё же для меня новый.

Вначале было тяжеловато перестроиться. В чём разница? Конкретно: играть без прокатов, к примеру. Я по привычке на возвращении делаю вираж. Но нужен тормоз. Привыкаю», — сказал Кара в интервью пресс-службе клуба.

После 38-и сыгранных матчей «Витязь» занимает 11-е место в таблице Запада с 31-м очком в активе.

Кара провел 32 матча в нынешнем сезоне, забил 3 гола и сделал 7 голевых передач.