Стало известно, когда Ковальчук дебютирует за «Спартак»

Председатель попечительского совета ХК «Спартак»ответил на вопрос, когда первый матч за красно-белых проведет 40-летний форвард

«Я прекрасно отношусь к возвращению Ильи Ковальчука в "Спартак". Он начинал карьеру в нашем клубе, и символично, что он продолжит свое выступление именно в "Спартаке". Я уверен, что это будет большая‑большая помощь команде.

Потому что у "Спартака" сейчас очень короткая скамейка. Тем более из‑за травмы выпал Иван Морозов. Мне кажется, Илья поможет не только на льду. Он — коммуникабельный человек, пользуется огромным авторитетом. Он будет оказывать большую помощь и в раздевалке. Это он не раз доказывал и в других командах. Так что, Илья, с возвращением! Все любители хоккея ждут тебя в "Спартаке".

Когда Ковальчук проведёт свой первый матч за "Спартак"? Это случится 24 декабря в домашнем матче против "Куньлуня". Это будет ретро‑игра на Малой спортивной арене "Лужников". Очень приятно будет увидеть Илью в этом матче в составе московского клуба», — цитирует Якушева «Матч ТВ».

40-летний Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака». Последним клубом хоккеиста был «Авангард».