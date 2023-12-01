Генменеджер «Ванкувера»: Задоров привнесет больше физической силы в нашу игру

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс»прокомментировал переход защитника «Калагари Флэймз»

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Никита Задоров Фото: nhl.com

«Калгари» получил за российского хоккеиста выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2024, который «Ванкувер» изначально приобрел у «Чикаго».

«Никита — крупный, сильный и мобильный двусторонний защитник, который привнесет больше физической силы в нашу игру.

Нам очень нравятся его размеры и возможности, и его привлечение к нашей синей линии дает нам больше глубины и больше возможностей для продвижения вперед», — приводит слова Альвина официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 21 матч и набрал 6 (1+5) очков.

Ранее Задоров выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».