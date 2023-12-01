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    Генменеджер «Ванкувера»: Задоров привнесет больше физической силы в нашу игру

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Ванкувер Кэнакс Калгари Флэймз НХЛ
    Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин прокомментировал переход защитника «Калагари Флэймз» Никиты Задорова.

    Никита Задоров
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    Никита Задоров

    «Калгари» получил за российского хоккеиста выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2024, который «Ванкувер» изначально приобрел у «Чикаго».

    «Никита — крупный, сильный и мобильный двусторонний защитник, который привнесет больше физической силы в нашу игру.

    Нам очень нравятся его размеры и возможности, и его привлечение к нашей синей линии дает нам больше глубины и больше возможностей для продвижения вперед», — приводит слова Альвина официальный сайт НХЛ.

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    • В текущем регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 21 матч и набрал 6 (1+5) очков.

    Ранее Задоров выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».

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