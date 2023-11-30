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    «Салават Юлаев» уверенно победил «Ладу»

    «Салават Юлаев» — «Лада»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» победил тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:2.

    Автор дубля Иван Дроздов
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    Автор дубля Иван Дроздов

    Дубль в составе хозяев сделал Иван Дроздов, еще по шайбе забросили Данил Башкиров, Михаил Науменков, Алексей Василевский.

    В составе «Лады» отличились Владислав Червоненко и Максим Березин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
    Голы: Дроздов — 10 (Хмелевский, Ливо), 3:31 — 1:0. Башкиров — 5 (Кузьмин, Алалыкин), 11:00 — 2:0. Науменков — 2 (Ефремов), 20:57 — 3:0. Дроздов — 11 (Василевский, Хмелевский), 37:45 — 4:0. Червоненко — 5 (Стальнов), 37:56 — 4:1. М. Березин — 1 (Кугрышев, Романов), 40:26 — 4:2. Василевский — 2 (Сучков), 46:01 — 5:2Вратари: Самонов — Подъяпольский (Трушков, 20:57)Броски: 30 (13+9+8) — 19 (5+5+9)Штраф: 14 — 6

    Уфимский клуб после 36 игр имеет 45 очков. «Лада» сыграла 38 матчей и набрала на очко больше.

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