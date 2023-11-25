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    «Салават Юлаев» разобрался с «Трактором»

    «Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 4:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на своем льду одержал победу над «Трактором» со счетом 4:0.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    Шайбы в этой встрече забросили Данил Башкиров, Джошуа Ливо, Владислав Ефремов и Александр Хмелевский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)
    Голы: Башкиров — 4 (мен.), 47:35 — 1:0. Хмелевский — 17 (Дроздов, Алалыкин), 49:45 — 2:0. Ливо — 4 (Хмелевский), 53:41 — 3:0. Ефремов — 6 (Кузьмин), 58:43 — 4:0Вратари: Самонов — ФукалеШтраф: 14 — 10Броски: 25 (9+8+8) — 35 (10+11+14)

    «Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками в 35 матчах. У «Трактора» 40 очков в 35 играх и седьмая строчка.

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