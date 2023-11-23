«Салават Юлаев» — «Авангард»: счет матча 3:1, обзор голов

Защитник «Салавата» Павел Колядов Фото: globallookpress.com
На пятой минуте счет открыл молодой нападающий хозяев Матвей Гуськов.
В начале второго периода преимущество удвоил Владислав Ефремов.
Спустя семь минут третью шайбу за «Металлург» забросил защитник Павел Коледов.
«Авангард» смог забить лишь гол престижа в середине третьего периода. Отличился американец Рид Буше, реализовавший большинство.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» — «Авангард» 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Гуськов — 1 (Лещенко), 4:27 — 1:0, Ефремов — 1 (Ливо), 20:55 — 2:0, Коледов (Ефремов, Кулемин), 27:39 — 3:0, Буше — 1 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 50:25 — 3:1Вратари: Самонов — Мишуров, ПроскуряковБроски: 35 (15+16+4) — 35 (4+10+21)Штраф: 8 — 2
После этого матча у «Салавата Юлаева» стало 41 очко, он идет на четвертом месте на «Востоке». «Авангард» теперь второй с 47 очками.