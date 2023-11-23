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    «Салават Юлаев» уверенно победил «Авангард»

    «Салават Юлаев» — «Авангард»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Авангард
    Центральный матч Восточной конференции завершился уверенной победой уфимского «Салавата Юлаева» над омским «Авангардом» — 3:1.

    Защитник «Салавата» Павел Колядов
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    Защитник «Салавата» Павел Колядов

    На пятой минуте счет открыл молодой нападающий хозяев Матвей Гуськов.

    В начале второго периода преимущество удвоил Владислав Ефремов.

    Спустя семь минут третью шайбу за «Металлург» забросил защитник Павел Коледов.

    «Авангард» смог забить лишь гол престижа в середине третьего периода. Отличился американец Рид Буше, реализовавший большинство.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» — «Авангард» 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Гуськов — 1 (Лещенко), 4:27 — 1:0, Ефремов — 1 (Ливо), 20:55 — 2:0, Коледов (Ефремов, Кулемин), 27:39 — 3:0, Буше — 1 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 50:25 — 3:1Вратари: Самонов — Мишуров, ПроскуряковБроски: 35 (15+16+4) — 35 (4+10+21)Штраф: 8 — 2

    После этого матча у «Салавата Юлаева» стало 41 очко, он идет на четвертом месте на «Востоке». «Авангард» теперь второй с 47 очками.

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