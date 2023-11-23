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    Кравец: Потенциал у команды есть. Ребята приложили много усилий

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Сегодня "Салават" заслуженно победил, особенно в первые два периода было больше желание, лучше точность. Но мы нашли силы в третьем периоде сыграть на хороших скоростях. Даже перебросали "Салават", в итоге. Для нас это будет хорошая подготовка. Потенциал у команды есть. Ребята приложили много усилий.

    Почему почти 11 минут "Авангард" не бросал по воротам Самонова? Были неточные передачи. "Салават" хорошо садился, мы не успевали начинать атаку, нас зажимали в зоне. Нужно быстрее бегать и точнее отдавать шайбу, чтобы находить броски.

    Почему в большинстве решили не играть "6х4"? Так решил. У нас хорошая пятёрка, она и так может решить игру.

    Почему Шулак третий матч не проходит в состав? Новости надо не у меня спрашивать. Другие ребята провели предыдущие две игры хорошо. Надо спросить у Шулака, почему у него не яркий сезон. Я действительно с ним разговаривал, мы выясняли, чтобы он играл ярко. В большей части всё зависит от игрока.

    Как команда отреагировала на прерванную серию побед? Дело даже не в серии. Всегда любой спортсмен может победить. Мы хотели выиграть. Когда проигрываешь, то не очень хорошие эмоции и ты расстраиваешься. Но третий период даёт нам надежду на будущее. В выездной серии мы выиграли две игры из трёх. Ни в коем случае нельзя расстраиваться, что проиграли "Салавату".

    Что больше повлияло на исход — вялый старт команды или игра Самонова в конце? И то и то. И мы не очень активно неуверенно начали. И игра вратаря, естественно, помогла им победить. В хоккее всегда так — вратарь выручил, команда выиграла.

    Есть наказания для тех, кто фолит? Никаких наказаний нет. Действительно, мы сыграли очень дисциплинированно. Удаление было только из-за челленджа. На каждую игру мы стараемся играть дисциплинированно. Они выполняют это. Есть оправданные удаления и нет. Мы конечно ругаем их, но они очень мало их делают», — приводит слова Кравца «БИЗНЕС Online».

    После этого матча у «Салавата Юлаева» стало 41 очко, он идет на четвертом месте на «Востоке». «Авангард» теперь второй с 47 очками.

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