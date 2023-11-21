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    Кудашов: Даже когда владеешь преимуществом, но совершаешь ошибки — этого достаточно, чтобы проиграть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:1).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Игра получилась такая же, как в Казани, за исключением того, что не пропустили в контратаке. В целом сыграли построже, ну и результативно действовали сами. В целом игра была достаточно ровная сегодня. Хочу поздравить болельщиков, всех поклонников "Динамо", всех кто связан с большой структурой, с памятной датой.

    Будем надеяться, что поймали судьбу, но судьба такая штука, если неправильно себя вести, сразу отвернется… Хорошо, что сегодня все получилось. Играть и выигрывать — это разные вещи. Даже когда владеешь преимуществом, но совершаешь ошибки — этого достаточно, чтобы проиграть. У нас было достаточно ошибок ранее», — цитирует Кудашова «Спорт-Экспресс».

    «Динамо» занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Ак Барс» идет четвертым на «Востоке».

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