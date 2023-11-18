«Филадельфия» — «Вегас»: счет матча 4:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата НХЛв овертайме победиласо счетом 4:3.

За победителей шайбы забросили Оуэн Типпетт, Тайсон Ферстер, Шон Уокер и Трэвис Конекны. У проигравших дубль оформил Джонатан Марчессо, еще один гол забил Вильям Карлссон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Вегас» — 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0) Голы: Типпетт — 7 (бол., Санхейм, Аткинсон), 15:29 — 1:0. Форстер — 1 (бол., Санхейм, Типпетт), 20:59 — 2:0. Карлссон — 9 (Маршессо), 24:01 — 2:1. Маршессо — 8 (Теодор, Айкел), 35:00 — 2:2. Уокер — 3 (Силер, Кутюрье), 35:25 — 3:2. Маршессо — 9 (бол., Стоун, Теодор), 39:05 — 3:3. Кутюрье — 4, 61:00 — 4:3Вратари: Харт — ТомпсонШтраф: 10 — 23Броски: 38 (16+16+5+1) — 31 (8+13+10+0)

«Филадельфия» набрала 19 очков в 17 матчах и занимает пятое место на «Востоке». «Вегас» лидирует на «Западе» с 28 баллами в 18 играх.