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    «Спартак» и «Нефтехимик» обменялись игроками

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    «Спартак» и «Нефтехимик» произвели обмен, в результате которого голкипер «волков» Дмитрий Николаев продолжит карьеру в стане «красно-белых». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале нижнекамского клуба.

    Дмитрий Николаев
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    Дмитрий Николаев

    В свою очередь, состав «Нефтехимика» пополнил нападающий Герман Точилкин. В нынешнем сезоне форвард провел только один матч за основную команду «красно-белых» и не отметился результативными действиями.

    В сезоне 2023/2024 Николаев провел только один период за «Нефтехимик» в матче против «Спартака» (1:6). За эти 20 минут «красно-белые» нанесли 5 ударов в створ ворот и забили 2 гола.

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    • Напомним, что Николаев перешел в «Нефтехимик» по ходу нынешнего сезона в результате обмена со СКА.

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