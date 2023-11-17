«Спартак» и «Нефтехимик» обменялись игроками

произвели обмен, в результате которого голкипер «волков»продолжит карьеру в стане «красно-белых». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале нижнекамского клуба.

В свою очередь, состав «Нефтехимика» пополнил нападающий Герман Точилкин. В нынешнем сезоне форвард провел только один матч за основную команду «красно-белых» и не отметился результативными действиями.

В сезоне 2023/2024 Николаев провел только один период за «Нефтехимик» в матче против «Спартака» (1:6). За эти 20 минут «красно-белые» нанесли 5 ударов в створ ворот и забили 2 гола.

Напомним, что Николаев перешел в «Нефтехимик» по ходу нынешнего сезона в результате обмена со СКА.