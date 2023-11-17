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    Кравец: Бывают такие игры, когда не идет шайба в ворота

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Адмирал
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы над «Адмиралом» (2:1 после серии буллитов) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Как мы и предполагали, игра получилась сложной, хотя в целом ребята отыграли достаточно хорошо. Большую часть времени провели в чужой зоне, много моментов, большинство не реализовали. Ну бывают такие игры, не идет она в ворота. Значит, не так хотели, как всегда. С другой стороны — дотерпели, сравняли счёт и затем в овертайме пытались вырвать победу сразу, но выиграли по буллитам. Такая сегодня победа.

    Сделали из Сергея Иванова Третьяка? Я думаю, вратаря большая заслуга тоже, не просто же он так в воротах играет. Много хороших сейвов, уверенно отыграл, где-то повезло. Всё вместе, значит, человек очень не хотел проиграть Авангарду», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Авангард» одержал восьмую победу подряд, набрал 43 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» имеет 20 очков и занимает последнее, 12-е место.

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