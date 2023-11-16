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    Кокорев: Мы выстояли в определенных моментах, до конца боролись

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Сочи
    Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу над «Ладой» (5:4 Б).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «Наконец-то поздравляю с победой наших болельщиков, наших парней, всю команду. Мы вышли только чтобы победить. И так старались, что были и драки, и множество удалений, но мы верили только в то, что победим. Благодарен парням, мы выстояли в определенных моментах, до конца боролись, заслуженная победа для нас. Но нельзя расслабляться, следующий соперник — грозный, ЦСКА. Будем настраиваться, опять же, только на победу. Дай бог, чтобы у нас опять начало всё получаться.

    "Сочи" часто пропускает "серийные" шайбы? Работаем над этим, разговариваем, это ошибки частного характера. Будем потихоньку это убирать, сегодня, честно говоря, нелепая шайба залетела. Показываем видео, общаемся — будем надеяться, что это всё у нас уйдёт и всё будет хорошо.

    Потасовки в концовке второго периода с участием Матвея Мичкова и Артура Тянулина? Они — ребята "игровые", но с характером, это самое главное. Это наши лидеры, они ни в чём уступят, даже в драках. Красавцы, постояли за себя, за партнёров, за команду, большой респект и Данилу Галенюку, который подрался с таким серьёзным парнем Михаилом Фисенко. Тот, может, поопытнее, но в любом случае Галенюк — красавец, мы и в раздевалке отметили всех, кто стоял за команду. Галенюк не доиграл матч? Думаю, у него незначительное повреждение, возможно, какой-то порез», — цитирует Кокорева сайт КХЛ.

    У «Сочи» (28) девятое место. «Лада» идет второй на «Востоке» с 42 баллами.

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