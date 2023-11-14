«Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде обыгралсо счетом 4:3.

За команду из Уфы голами отметились Николай Кулемин, Егор Сучков, Александр Шаров и Иван Дроздов. За челябинскую команду шайбы забросили Максим Шабанов, Виталий Кравцов и Сергей Телегин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Голы: Шабанов — 13 (Юртайкин, Ткачев), 0:28 — 1:0. Кулемин — 6 (Пустозеров, Гуськов), 6:15 — 1:1. Сучков — 6, 21:55 — 1:2. Шаров — 7 (В. Лещенко, Ефремов), 35:16 — 1:3. Кравцов — 7 (Карпухин), 39:50 — 2:3. Дроздов — 8 (бол., Кулемин, Ливо), 42:54 — 2:4. Телегин — 2 (Карпухин, Шабанов), 50:07 — 3:4Вратари: Подскребалин — СамоновШтраф: 6 — 2Броски: 25 (7+7+11) — 27 (12+13+2)

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции (37 очков), «Трактор» находится на 7-й строчке на Востоке (35 баллов).