«Салават Юлаев» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
У победителей шайбы забросили Даниил Бут (дубль) и Дмитрий Симашев.
У хозяев гол забил Павел Коледов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Коледов — 2 (Пустозеров, Кузьмин), 22:26 — 1:0. Бут — 4 (Чехович, Андронов), 23:10 — 1:1. Симашев — 1 (Андронов, Шалунов), 44:04 — 1:2. Бут — 5 (Андронов), 49:34 — 1:3Вратари: Самонов (56:54) — ИсаевШтраф: 6 — 6Броски: 28 (12+6+10) — 36 (9+16+11)
«Локомотив» идет третьим в таблице Западной конференции, набрав 38 очков. «Салават Юлаев» (35) находился на 6-й строчке на «Востоке».
16 ноября «Локомотив» встретится с «Куньлунем», «Салават Юлаев» 14 ноября сыграет с «Трактором».