1-й таймЛиверпуль — БрентфордОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Брентфорд». Онлайн
  • 16:46
    • «Авангард» дома нанес поражение «Куньлуню»
  • 15:55
    • «Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой»
  • 08:23
    • Алекс Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
  • 07:46
    • Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде
  • 01:11
    • «Реал» разгромил «Валенсию», Родриго и Винисиус забили по 2 гола
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Локомотива»

    «Салават Юлаев» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    «Локомотив» в гостях одолел «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

    «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Салават Юлаев»

    У победителей шайбы забросили Даниил Бут (дубль) и Дмитрий Симашев.

    У хозяев гол забил Павел Коледов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Коледов — 2 (Пустозеров, Кузьмин), 22:26 — 1:0. Бут — 4 (Чехович, Андронов), 23:10 — 1:1. Симашев — 1 (Андронов, Шалунов), 44:04 — 1:2. Бут — 5 (Андронов), 49:34 — 1:3Вратари: Самонов (56:54) — ИсаевШтраф: 6 — 6Броски: 28 (12+6+10) — 36 (9+16+11)

    «Локомотив» идет третьим в таблице Западной конференции, набрав 38 очков. «Салават Юлаев» (35) находился на 6-й строчке на «Востоке».

    Все прогнозы на КХЛ

    16 ноября «Локомотив» встретится с «Куньлунем», «Салават Юлаев» 14 ноября сыграет с «Трактором».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» испытает проблемы с «Ростовом»?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Ман Сити» и Холанн разорвут оборону «Челси»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.08
    •
  • «Ливерпуль» и «Брентфорд» выдадут результативный матч
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.05
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.08
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.22
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.89
  • Прогноз на матч Сармьенто — Годой Крус
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие