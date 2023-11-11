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    Все новости спорта

    СКА одержал победу над «Нефтехимиком» в Санкт-Петербурге

    СКА — «Нефтехимик»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Нефтехимик
    СКА обыграл «Нефтехимик» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Никита Серебряков — голкипер СКА
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    Никита Серебряков — голкипер СКА

    В составе хозяев дублем отметился нападающий Михаил Воробьев, а по голу записали на свой счет Борна Рендулич и Александр Никишин.

    У «Нефтехимика» 2 шайбы забросили Владимир Брюквин и Наиль Якупов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    СКА — «Нефтехимик» 4:2 (3:0, 1:2, 0:0).
    Голы: Рендулич — 13 (Гальченюк, Федотов М.), 15:44 — 1:0. Воробьев — 3 (Хайруллин, Толчинский), 16:06 — 2:0. Воробьев — 4 (бол. Хайруллин, Рендулич), 19:12 — 3:0. Никишин — 6 (бол. Толчинский, Зыков), 21:22 — 4:0. Брюквин — 5 (бол. Шафигуллин), 31:38 — 4:1. Якупов — 6 (бол. Клок, Дергачев), 36:40 — 4:2Вратари: Серебряков — ДолгановБроски: 36 (17+10+9) — 29 (7+12+10)Штрафы: 10 — 10

    После этого матча СКА занимает 6-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 8-й позиции Востока (29 баллов).

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