СКА — «Нефтехимик»: счет матча 4:2, обзор голов

обыграл(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Михаил Воробьев, а по голу записали на свой счет Борна Рендулич и Александр Никишин.

У «Нефтехимика» 2 шайбы забросили Владимир Брюквин и Наиль Якупов.

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Нефтехимик» 4:2 (3:0, 1:2, 0:0). Голы: Рендулич — 13 (Гальченюк, Федотов М.), 15:44 — 1:0. Воробьев — 3 (Хайруллин, Толчинский), 16:06 — 2:0. Воробьев — 4 (бол. Хайруллин, Рендулич), 19:12 — 3:0. Никишин — 6 (бол. Толчинский, Зыков), 21:22 — 4:0. Брюквин — 5 (бол. Шафигуллин), 31:38 — 4:1. Якупов — 6 (бол. Клок, Дергачев), 36:40 — 4:2Вратари: Серебряков — ДолгановБроски: 36 (17+10+9) — 29 (7+12+10)Штрафы: 10 — 10

После этого матча СКА занимает 6-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 8-й позиции Востока (29 баллов).