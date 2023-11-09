Заварухин: Игра показала, что у нас классная команда

Главный тренерпрокомментировал поражение от(3:4 ОТ).

«Игра показала, что у нас классная команда. Да, мы сегодня взяли только одно очко. Печально, или правильно сказать, что хотели продолжить свою победную серию, но теперь у нас есть шанс начать её заново.

Фукале часто отбивал шайбу перед собой? Я бы так не сказал. Он нас оставлял в игре сегодня, было очень много работы, и по нему вообще претензий нет.

Буллит на последней секунде? Я комментировать это не буду. Наверное, это в "Судейской" на КХЛ будет.

Как отреагировал Николай на моё назначение главным тренером? Если вы в курсе, то мы уже играли друг против друга. И пока 1-0 он ведёт, так что 18-е число, конечно, покажет. Опять же, это история. Мы её пишем, как можно дольше, так и будем её писать. Общаемся практически каждый день, созваниваемся, делимся какими-то мыслями, но на площадке мы играем друг против друга», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

После этого матча СКА занимает 8-е место в таблице Запада (28 очков). «Трактор» — на 6-й позиции Востока (35).