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    Тренер «Вашингтона» прокомментировал безголевую серию Овечкина

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    Наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о ситуации с форвардом Александром Овечкиным.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Российский хоккеист не забивает уже четыре встречи кряду.

    «Он не разучился забивать. Я думаю, что есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше, находясь без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы поговорили об этом. Он становится всё лучше в этих моментах.

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    Процент реализации бросков Овечкина всего 4,7? Мы просто реализуем шансы не совсем на том уровне, на который рассчитывали. Иногда в ходе вашей карьеры, в ходе сезона или по каким-либо причинам игра в атаке на какое-то время угасает. А потом неожиданно что-нибудь разжигает её. Голы придут. Все придёт», — приводит слова Карбери The Hockey News.

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