Джозефс о победе «Лады»: Нам нужно доказывать всем, что мы можем играть

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(4:3).

«Когда мы вышли вперед, то старались играть еще лучше, потому что знаем, что ЦСКА никогда не сдается. Мы старались играть с такой же уверенностью, как в первом периоде, но из-за игры от обороны все же позволили сопернику вернуться в игру.

Тем не менее мы рады победе, ребята проделали большую работу, в том числе и блокировали шайбы. Нам нужно доказывать всем, что мы можем играть, так как болельщики и СМИ верят в сильнейших.

Стараемся использовать возможности в атаке плюс у нас хорошая бригада вратарей. Сложно выбрать один какой-то нюанс по поводу нашей системы игры, поэтому скажу, что стараемся показывать командный хоккей и поддерживать друг друга на льду.

Мы также пытаемся оказывать давление на соперника, во многих матчах мы действовали больше сзади — пятеро в средней зоне. Это обычно ломает в атаке игру соперника, которому остается делать лишний пас, чтобы попасть в зону атаки. Стараемся создать трудности сопернику в плане первого паса», — приводит слова Джозефса ТАСС.

После победы над ЦСКА «Лада» занимает 1-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. В следующем матче тольяттинцы сыграют с «Ак Барсом» 9-го ноября.