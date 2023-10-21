«Оттава» — «Детройт»: счет матча 2:5, обзор голов

одержал гостевую победу над(5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первый гол забили хозяева за 3 минуты до конца 1-го периода. Защитник «Оттавы» Джейк Сандерсон реализовал большинство своей команды.

Спустя всего минуту и 19 секунд «Детройт» сравнял счет. Защитник гостей Шейн Гостисбер также реализовал большинство — 1:1.

В начале 2-го отрезка нападающий «красных крыльев» Джо Велено точным броском вывел гостей вперед.

Уже на 34-й минуте «Детройт» удвоил свое преимущество благодаря голу Дэвида Перрона. Форвард также реализовал большинство.

На 40-й минуте лидер гостей Дилан Ларкин в формате 5 на 4 сделал счет разгромным — 4:1.

На 47-й минуте форвард «Детройта» Джо Велено сделал дубль, забросив 5-ю шайбу своей команды.

«Оттава» смогла отличиться 2-й раз. Нападающий хозяев Ридли Грейг отыграл одну шайбу. Матч так и закончился — 5:2 в пользу «Детройта».

После этого матча «Детройт» занимает 1-е место на Востоке (8 очков). «Красные крылья» забили 24 гола за 5 встреч. «Оттава» располагается на 4-й позиции (6).