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    В НХЛ назвали главных претендентов на Кубок Стэнли-2024

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Колорадо Эвеланш Каролина Харрикейнз Даллас Старз
    Авторы сайта НХЛ назвали основных претендентов на Кубок Стэнли-2024.

    В НХЛ назвали главных претендентов на Кубок Стэнли-2024
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    В НХЛ назвали главных претендентов на Кубок Стэнли-2024

    Своими ожиданиями о возможном обладателе Кубка Стэнли поделились 16 авторов и редакторов официального сайта.

    Основными претендентами на победу считают «Даллас» и «Каролину». По четыре сотрудника сайта выбрали этим команды в качестве главного фаворита на трофей. Три представителя сайта выбрали «Эдмонтон», два — «Колорадо».

    Новый, 107-й по счету сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в Северной Америке в ночь на 11 октября МСК.

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