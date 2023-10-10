В НХЛ назвали главных претендентов на Кубок Стэнли-2024

Авторы сайта НХЛ назвали основных претендентов на Кубок Стэнли-2024.

Своими ожиданиями о возможном обладателе Кубка Стэнли поделились 16 авторов и редакторов официального сайта.

Основными претендентами на победу считают «Даллас» и «Каролину». По четыре сотрудника сайта выбрали этим команды в качестве главного фаворита на трофей. Три представителя сайта выбрали «Эдмонтон», два — «Колорадо».

Новый, 107-й по счету сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в Северной Америке в ночь на 11 октября МСК.