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    Команда Ротенберга оказалась сильнее ЦСКА

    ЦСКА — СКА: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА СКА
    ${Stat2} В центральном матче игрового тура регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2.

    Форвард СКА Сергей Толчинский
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    Форвард СКА Сергей Толчинский

    Уже на 40-й секунде Владислав Каменев вывел ЦСКА вперед. Ему ассистировали Сергей Плотников и Константин Окулов.

    Гости сравняли счет уже на пятой минуте, реализовав большинство. Автором заброшенной шайбы стал Арсений Грицюк. Передачи ему отдали Сергей Толчинский и Александр Кадейкин.

    В начале второго периода Павел Карнаухов снова вывел команду Федорова вперед.

    Но спустя четыре минуты Сергей Толчинский к голевой передаче добавил заброшенную шайбу, сравняв счет

    На 44-й минуте форвард СКА Михаил Воробьев с паса Артема Сергеева вывел гостей вперед и принес победу своему клубу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — СКА 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Каменев -1 (Плотников, Окулов), 0:40 — 1:0, Грицюк -1 (бол., Толчинский, Кадеев), 4:01 — 1:1, Карнаухов -1 (Дыбленко), 21:23 — 2:1, Толчинский -1 (Кадейкин, Пашнин), 25:21 — 2:2, Воробьев — 1 (мен. Сергеев), 43:32 — 2:3Вратари: Федотов — СеребряковБроски: 36 (6+7+13) — 24 (10+8+6)Штраф: 4 — 4

    ЦСКА в следующем туре отправится в гости к «Сочи», а команда Ротенберга будет принимать дома «Куньлунь».

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