Беттмэн заявил, что в НХЛ не планируют расширяться в ближайшее время

Комиссар Национальной хоккейной лигирассказал о возможном вхождении в состав чемпионата нескольких клубов.

«Если получится так, что (какая-то франшиза) будет готова к запуску, я представлю это на рассмотрение владельцам, и мы обсудим вопрос. Но сейчас мы не в том режиме, когда я могу сказать: "Хорошо, если вы заинтересованы в расширении, подавайте заявки, и мы их оценим".

Мы просто получаем сообщения о заинтересованности, и я постоянно провожу встречи по самым разным вопросам. Если кто-то хочет с нами поговорить, мы с ним поговорим», — сказал Беттмэн на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что Хьюстон, Атланта, Квебек и Солт‑Лейк‑Сити заинтересованы в том, чтобы выступать в НХЛ. За последние 6 лет в НХЛ вошли «Вегас» и «Сиэтл».