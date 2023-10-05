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    Беттмэн заявил, что в НХЛ не планируют расширяться в ближайшее время

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сиэтл Кракен Вегас Голден Найтс
    Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о возможном вхождении в состав чемпионата нескольких клубов.

    Гэри Беттмэн
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    Гэри Беттмэн

    «Если получится так, что (какая-то франшиза) будет готова к запуску, я представлю это на рассмотрение владельцам, и мы обсудим вопрос. Но сейчас мы не в том режиме, когда я могу сказать: "Хорошо, если вы заинтересованы в расширении, подавайте заявки, и мы их оценим".

    Мы просто получаем сообщения о заинтересованности, и я постоянно провожу встречи по самым разным вопросам. Если кто-то хочет с нами поговорить, мы с ним поговорим», — сказал Беттмэн на официальном сайте НХЛ.

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