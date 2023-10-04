Мартемьянов: Претензии есть к нападению, мы критично мало забиваем, это безобразие

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2 Б).

«Два периода была равная игра, в третьем соперники добавили, нас подприжали, мы отбивались, вратарь был хорош. Претензии есть к нападению, мы критично мало забиваем, это безобразие. Предлагаю вызвать наших нападающих, и у них спросить. У нас там забивалы, пробивалы есть, от них пока эффекта не вижу.

Календарь у нас весёлый: перед нами все пару дней отдыхают, у нас в поездке четвёртая игра за неделю. Парням тяжело, благодарен за хорошую самоотдачу.

Я никак команду не настраивал, там своих реваншистов в раздевалке хватает, они сами готовятся. Я взрослый человек, работаю в другой команде, у меня реваншистских настроений нет», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

В следующей игре «Автомобилист» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 6 октября. «Амур» в Хабаровске примет «Ладу» 8 октября.