«Динамо» Минск — СКА: счет матча 4:2, обзор голов

Минское «Динамо» одержало волевую победу над петербургским СКА в очередной игре регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2, проигрывая после первого периода две шайбы.

Голы за хозяев забивали Роман Горбунов (дубль), Виталий Пинчук, Янни Калдис. За команду Ротенберга отличились Владимир Алистров и Алекс Гальченюк.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» Минск — СКА 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) Голы: Алистров — 1 (Воробьев), 16:06 — 0:1, Гальченюк — 1 (бол., Зыков, Федотов), 18:18 — 0:2, Горбунов -1 (бол., Калдис, Мороз), 21:31 — 1:2, Пинчук — 1 (Кузнецов), 29:43 — 2:2, Калдис — 1 (Энас, Волков), 52:25 — 3:2, Горбунов — 2 (бол., Кодола, Керран), 58:13 — 4:2Вратари: Колосов — ПлешковБроски: 28 (6+10+12) — 47 (11+22+14)Штраф: 15 — 19

Следующую игру «Динамо» проведет дома против «Локомотива», а СКА отправится на дерби с армейцами.