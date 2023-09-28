«Не хватило хладнокровия в завершении». Скабелка — о поражении «Барыса»

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:3 Б).

«Я скажу так: очень понравился матч. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, движение, сегодня команда здорово сработала.

Конечно, такие матчи надо доводить до победы: когда ты отыгрываешься с 0:2 и доминируешь на протяжении половины матча. Но, к сожалению, не хватило хладнокровия в завершении, особенно во втором периоде и мастерства или везения на буллитах.

Очень хорошая командная работа. Готовимся к следующим матчам», — приводит слова Скабелки Шайба.kz.

После поражения в матче с «Адмиралом» «Барыс» занимает 9-е место на Востоке с 10-ю очками в активе. В следующем матче астанинцы сыграют 30-го сентября с «Сибирью».