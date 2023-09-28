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    «Не хватило хладнокровия в завершении». Скабелка — о поражении «Барыса»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Барыс
    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:3 Б).

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    «Я скажу так: очень понравился матч. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, движение, сегодня команда здорово сработала.

    Конечно, такие матчи надо доводить до победы: когда ты отыгрываешься с 0:2 и доминируешь на протяжении половины матча. Но, к сожалению, не хватило хладнокровия в завершении, особенно во втором периоде и мастерства или везения на буллитах.

    Очень хорошая командная работа. Готовимся к следующим матчам», — приводит слова Скабелки Шайба.kz.

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    • После поражения в матче с «Адмиралом» «Барыс» занимает 9-е место на Востоке с 10-ю очками в активе. В следующем матче астанинцы сыграют 30-го сентября с «Сибирью».

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