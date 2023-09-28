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    «Адмирал» выиграл у «Барыса» по буллитам

    «Барыс» — «Адмирал»: счет матча 2:3 по буллитам, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Адмирал
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал на своем льду «Адмирал». Игра получилась очень вязкой и абсолютно равной. Лишь в серии буллитов гостям удалось сломить сопротивление казахской команды.

    Тренер хозяев Андрей Скабелка
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    Тренер хозяев Андрей Скабелка

    Уже на 2-й минуте нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре открыл счет в матче. В начале второго периода Прохор Корбит реализовал большинство и увеличил преимущество гостей до двух шайб.

    Но «Барыс» нашел в себе силы отыграться. Сначала на 39-й минуте Понтус Оберг реализовал большинство, а затем в начале третьего периода Райли Барбер восстановил статус-кво, также использовав численное преимущество.

    Матч перешел в овертайм, а затем в серию буллитов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» — «Адмирал» 2:3 (бул) (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Фьоре -1 (Горшков, Лисовец), 1:25 — 0:1, Корбит -1 (бол., Варфоломеев, Гутик), 24:15 — 0:2, Оберг — 1 (бол., Барбер, Скленичка), 38:06 — 1:2, Барбер -1 (бол., Скленичка, Оберг), 43:05 — 2:2Вратари: Шутов — ХомченкоБроски: 41 (8+18+12+3) — 27 (15+9+2+1)Штрафы: 6 — 8

    В следующей игре «Барыс» будет принимать дома «Сибирь», а «Адмирал» отправится в гости к «Автомобилисту».

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