«Барыс» — «Адмирал»: счет матча 2:3 по буллитам, обзор голов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛпринимал на своем льду. Игра получилась очень вязкой и абсолютно равной. Лишь в серии буллитов гостям удалось сломить сопротивление казахской команды.

Уже на 2-й минуте нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре открыл счет в матче. В начале второго периода Прохор Корбит реализовал большинство и увеличил преимущество гостей до двух шайб.

Но «Барыс» нашел в себе силы отыграться. Сначала на 39-й минуте Понтус Оберг реализовал большинство, а затем в начале третьего периода Райли Барбер восстановил статус-кво, также использовав численное преимущество.

Матч перешел в овертайм, а затем в серию буллитов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» — «Адмирал» 2:3 (бул) (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) Голы: Фьоре -1 (Горшков, Лисовец), 1:25 — 0:1, Корбит -1 (бол., Варфоломеев, Гутик), 24:15 — 0:2, Оберг — 1 (бол., Барбер, Скленичка), 38:06 — 1:2, Барбер -1 (бол., Скленичка, Оберг), 43:05 — 2:2Вратари: Шутов — ХомченкоБроски: 41 (8+18+12+3) — 27 (15+9+2+1)Штрафы: 6 — 8

В следующей игре «Барыс» будет принимать дома «Сибирь», а «Адмирал» отправится в гости к «Автомобилисту».