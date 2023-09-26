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    ЦСКА уступил «Северстали». «Армейцы» остались на предпоследнем месте в Западной конференции

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    Московский ЦСКА потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Северстали».

    Авторами заброшенных шайб у гостей стали Адам Лишка и Александр Скоренов.

    В составе хозяев отличился Максим Сорокин.

    Ворота «армейцев» в этом матче защищал Иван Федотов, отразивший 13 из 15 бросков.

    ЦСКА проиграл проиграл три из четырех последних матчей.

    «Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 11 очков. ЦСКА находится на десятой строчке — 9 очков.

    В следующем матче ЦСКА сыграет 28 сентября с «Сочи», а «Северсталь» встретится со «Спартаком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
    Голы: Лишка — 3 (Гуслистов), 10:58 — 0:1. Скоренов — 4 (Степанов, Иванцов), 15:39 — 0:2. Соркин — 4, 33:06 — 1:2Вратари: Федотов — ШугаевШтраф: 0 — 2Броски: 23 (4+10+9) — 15 (6+3+6)
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