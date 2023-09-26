ЦСКА уступил «Северстали». «Армейцы» остались на предпоследнем месте в Западной конференции

Московскийпотерпел поражение от череповецкойв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Северстали».

Авторами заброшенных шайб у гостей стали Адам Лишка и Александр Скоренов.

В составе хозяев отличился Максим Сорокин.

Ворота «армейцев» в этом матче защищал Иван Федотов, отразивший 13 из 15 бросков.

ЦСКА проиграл проиграл три из четырех последних матчей.

«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 11 очков. ЦСКА находится на десятой строчке — 9 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет 28 сентября с «Сочи», а «Северсталь» встретится со «Спартаком».