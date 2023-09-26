ЦСКА уступил «Северстали». «Армейцы» остались на предпоследнем месте в Западной конференции

Иван Федотов Фото: globallookpress.com
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Северстали».
Авторами заброшенных шайб у гостей стали Адам Лишка и Александр Скоренов.
В составе хозяев отличился Максим Сорокин.
Ворота «армейцев» в этом матче защищал Иван Федотов, отразивший 13 из 15 бросков.
ЦСКА проиграл проиграл три из четырех последних матчей.
«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — 11 очков. ЦСКА находится на десятой строчке — 9 очков.
В следующем матче ЦСКА сыграет 28 сентября с «Сочи», а «Северсталь» встретится со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Лишка — 3 (Гуслистов), 10:58 — 0:1. Скоренов — 4 (Степанов, Иванцов), 15:39 — 0:2. Соркин — 4, 33:06 — 1:2Вратари: Федотов — ШугаевШтраф: 0 — 2Броски: 23 (4+10+9) — 15 (6+3+6)