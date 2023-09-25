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    Кудашов о поражении «Динамо»: Пропустили легкие голы и не забили моменты, которые создали

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Сибирь
    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3).

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    «Хочу поздравить "Сибирь" с победой, а болельщиков поблагодарить за созданную атмосферу. Атмосфера осталась та же. По игре не всё получилось, пропустили лёгкие голы, не забили моменты, которые создали. Набираемся сил, идём дальше.

    "Динамо" контролировало ход игры? Не всё же получалось. 10 минут не получались (в середине второго периода). Оказались не готовы к тому взрывному хоккею? Что значит — не готовы? Это в середине игры было. "Сибирь" хорошо играла, поэтому так получилось.

    Отсутствие Менелла и О’Дэлла? Дали отдохнуть. Как молодые игроки отреагировали на появление в составе? Команда проиграла, значит — не очень. Физическая готовность команды после Дальнего Востока? Тяжелее, намного тяжелее, уже переносится тяжело», — передает слова Кудашова Чемпионат.

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    • После этого матча «Динамо» занимает 1-е место в таблице Запада с 16-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» встретятся 26-го сентября с «Ак Барсом».

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