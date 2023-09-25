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    «Сибирь» на своей площадке обыграла «Динамо» в матче КХЛ

    «Сибирь» — «Динамо»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Динамо
    «Сибирь» одержала победу над московским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе новосибирской команды шайбы забросили Максим Сушко, Николай Прохоркин и Динар Хамидуллин.

    У «Динамо» дублем отличился Максим Джиошвили.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Сибирь» — «Динамо» Москва 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
    Голы: Джиошвили — 6 (бол. Муранов), 07:39 — 0:1. Сушко — 1 (Гордеев), 16:52 — 1:1. Джиошвили — 7 (бол. Ожиганов, Уил), 31:15 — 1:2. Прохоркин — 3 (бол. Бек, Гоголев), 34:45 — 2:2. Хамидуллин — 1 (Михеев), 39:11 — 3:2Вратари: Костин — МоторыгинБроски: 19 (7+7+5) — 43 (14+13+16)Штраф: 8 — 8

    После этого матча «Сибирь» занимает 6-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. «Динамо» сохраняет 1-ю строчку в таблице Запада (16 баллов).

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