«Сибирь» — «Динамо»: счет матча 3:2, обзор голов

В составе новосибирской команды шайбы забросили Максим Сушко, Николай Прохоркин и Динар Хамидуллин.
У «Динамо» дублем отличился Максим Джиошвили.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Сибирь» — «Динамо» Москва 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
Голы: Джиошвили — 6 (бол. Муранов), 07:39 — 0:1. Сушко — 1 (Гордеев), 16:52 — 1:1. Джиошвили — 7 (бол. Ожиганов, Уил), 31:15 — 1:2. Прохоркин — 3 (бол. Бек, Гоголев), 34:45 — 2:2. Хамидуллин — 1 (Михеев), 39:11 — 3:2Вратари: Костин — МоторыгинБроски: 19 (7+7+5) — 43 (14+13+16)Штраф: 8 — 8
После этого матча «Сибирь» занимает 6-е место в таблице Востока с 11-ю очками в активе. «Динамо» сохраняет 1-ю строчку в таблице Запада (16 баллов).