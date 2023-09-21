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    «Сочи» вырывает победу у «Трактора» в конце встречи

    «Сочи» — «Трактор»: счет матча 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) , обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Трактор
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ встретились «Сочи» и челябинский «Трактор». Матч завершился победой хозяев со счетом 4:3. Героем встречи стал Матвей Мичков, сделавший дубль.

    Форвард «Сочи» Матвей Мичков
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    Форвард «Сочи» Матвей Мичков

    На 2-й минуте счет открыл форвард «Трактора» Егор Фатеев. В середине второго периода ответную шайбу в большинстве забросил игрок «Сочи» Сергей Попов.

    На исходе второй 20-ти минутки Николай Тертышный использовал численное преимущество и снова вывел «Трактор» вперед.

    Третий период начался с шайбы Матвея Мичкова. На 51-й минуте Александр Шаров снова вывел «Трактор» вперед, но на исходе игры Кирилл Рассказов и Матвей Мичков забросили по шайбе и принесли победу «Сочи».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Трактор» 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
    Голы: Фатеев — 1 (Блажиевский), 1:36 — 0:1, Попов -1 (бол., Криштоф), 30:36 — 1:1, Тертышный -1 (бол., Бурдасов), 39:31 — 1:2, Мичков -1 (Грэм, Тянулин), 41:07 — 2:2, Шаров — 1 (мен.), 50:56 — 2:3, Рассказов -1 (Николаев), 53:18 -3:3, Мичков — 2, 59:11 — 4:3.Вратари: Третьяк — ФукалеБроски: 20 (6+7+7) — 33 (11+13+9)Штраф: 6 (0+4+2) — 4 (0+2+2)

    Следующую встречу «Сочи» проведет на выезде со «Спартаком», игра пройдет 23 сентября.

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