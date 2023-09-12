Квартальнов: Понимаем, с какой командой мы играли, этим матчем мы довольны

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«Провели хороший матч, в концовке не забили, и тут же в ответку она где-то проскочила, проползла. Обидно, досадно, но ладно — ждём следующую игру. Тяжёлый выезд, это уже пятая. Нам бы хотелось дома сыграть, но такое расписание, ничего страшного.

Эмоции от возвращения в Казань? Это было давно, сейчас — другая команда, давайте не будем это вспоминать. Здесь и приоритеты, и всё было чуть-чуть другое. Во втором периоде получили гол в раздевалку, видимо, проспали, сработали медленно. Понимаем, с какой командой мы играли, этим матчем мы довольны.

В овертайме ребята выходили два в один, и мы говорили, что Билялов — хороший вратарь и игровой пацан. Тут нужно было Смиту самому решить этот вопрос, такой длинный пас, Тимур соображает, он переместился и шанса не дал. Наше мастерство подвело, у "Ак Барса" оно реально выше. Защитник у нас лёг, как она там прошла? Может, подо льдом как-то. Нашла дорогу в ворота, и пропустили.

Первый гол "Ак Барса"? Мы напороли, было положение "вне игры". И когда судья уже вбросил шайбу, мы проспали. Это наш фол, тренерский и всей команды — видеооператоров, всех. Там было очень большое положение "вне игры", но арбитр уже вбросил. Мы начали апеллировать, судья сказал: Уже поздно», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» с 8 очками занимает второе место в Восточной конференции. Минское «Динамо» с 5 баллами располагается на седьмой строчке Запада.