Ротенберг: Это в театре мы знаем, что Отелло задушит, а в хоккее бывает по-разному

Главный тренерподелился мыслями после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:3).

«У нас много травм, десять человек у нас на травме на сегодняшний день. Но ребята начинают потихоньку восстанавливаться, ждут нас в Петербурге, будем вводить свежую кровь в состав. Но тем интересен хоккей: это в театре мы знаем, что Отелло задушит, а в хоккее бывает по-разному.

С Игорем Никитиным я давно знаком, так что без сюрпризов всё было. "Локомотив" здорово сыграл, упростил игру, отдал нам шайбу. Мы пытались прорваться на пятак, в следующих играх нам нужно решать эти вопросы. И, конечно, закрывать вратаря.

Хамство не нужно в хоккее, как и грязь. Должен быть честный хоккей, честное судейство. Хочу поблагодарить судей, которые подъехали после удаления Максима Федотова и сказали, что удаления не было. Это уже прогресс, надо признавать ошибки. Конечно, любые методы хороши для победы, но наши методы — играть честно и всегда работать ногами. Да, можно лезть под кожу сопернику, это часть спорта, но не удаляться», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

После этого матча «Локомотив» занимает 10-е место в таблице Запада (2 очка). СКА — на 5-й позиции (4).