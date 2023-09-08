ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сирил Ган и Сергей СпивакГан вернулся в титульную гонку. Сирил разбил Спивака и принял вызов Аспиналла
  • 22:32
    • Рам и Солсбери снова выиграли US Open в парном разряде
  • 21:10
    • Хет-трик Мораты обеспечил Испании крупную победу над Грузией в отборе на Евро-2024
  • 19:59
    • Карпин: Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно
  • 18:10
    • Молодежная сборная России сыграла вничью с Узбекистаном в спарринге
  • 18:00
    • Сборная США уступила Германии в полуфинале чемпионата мира
    Все новости спорта

    Ротенберг: Это в театре мы знаем, что Отелло задушит, а в хоккее бывает по-разному

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Локомотив
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мыслями после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «У нас много травм, десять человек у нас на травме на сегодняшний день. Но ребята начинают потихоньку восстанавливаться, ждут нас в Петербурге, будем вводить свежую кровь в состав. Но тем интересен хоккей: это в театре мы знаем, что Отелло задушит, а в хоккее бывает по-разному.

    С Игорем Никитиным я давно знаком, так что без сюрпризов всё было. "Локомотив" здорово сыграл, упростил игру, отдал нам шайбу. Мы пытались прорваться на пятак, в следующих играх нам нужно решать эти вопросы. И, конечно, закрывать вратаря.

    Хамство не нужно в хоккее, как и грязь. Должен быть честный хоккей, честное судейство. Хочу поблагодарить судей, которые подъехали после удаления Максима Федотова и сказали, что удаления не было. Это уже прогресс, надо признавать ошибки. Конечно, любые методы хороши для победы, но наши методы — играть честно и всегда работать ногами. Да, можно лезть под кожу сопернику, это часть спорта, но не удаляться», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

    После этого матча «Локомотив» занимает 10-е место в таблице Запада (2 очка). СКА — на 5-й позиции (4).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Алькарас обыграет Медведева с разгромным счетом?
  • Алькарас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • У Джоковича будут проблемы в матче с Шелтоном?
  • Шелтон — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Португалия обыграет Словакию благодаря голам Роналду?
  • Словакия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Азербайджан — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Волгарь
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Адесанья — Стрикленд
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:15
    •  1.45
  • Прогноз на матч Туиваса — Волков
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:45
    •  4.30
  • Прогноз на матч Дос Сантос — Кап
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северная Македония — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Косово — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие