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    Немировски о низовом матче с «Барысом»: Вместо броска искали один, а то и два лишних паса

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Барыс
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:0 Б).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Все видели, что мы создали сегодня много моментов. Третий период играли более правильно, чем в первом. Шайба много прыгала. Главное, что победа добыта. Удаления сейчас есть у многих команд, не только у нас.

    Новые правила в лиге, первые две игры для нас стали уроком. Мы говорили ребятам, что надо больше бросать. Вместо этого искали один, а то и два лишних паса. На тренировках много работаем над тем, чтобы быстрее ходила шайба», — передает слова Немировски Чемпионат.

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