Немировски о низовом матче с «Барысом»: Вместо броска искали один, а то и два лишних паса

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:0 Б).

«Все видели, что мы создали сегодня много моментов. Третий период играли более правильно, чем в первом. Шайба много прыгала. Главное, что победа добыта. Удаления сейчас есть у многих команд, не только у нас.

Новые правила в лиге, первые две игры для нас стали уроком. Мы говорили ребятам, что надо больше бросать. Вместо этого искали один, а то и два лишних паса. На тренировках много работаем над тем, чтобы быстрее ходила шайба», — передает слова Немировски Чемпионат.

«Сибирь» сыграла 1-й матч на новой арене. Форвард команды Сергей Дубакин поделился впечатлениями после победы.

Новосибирская команда занимает 5-е место в таблице Востока (4 очка). В следующем матче «Сибирь» сыграет 9 сентября с «Автомобилистом».