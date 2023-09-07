«Сибирь» — «Барыс»: счет матча 1:0 Б, обзор

минимально обыграла(1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команды так и не смогли открыть счет в основном времени матча, также как и в овертайме.

«Сибирь» и «Барыс» довели дело до серии буллитов, где сильнее оказались хозяева. Победный бросок на счету форвард Тейлора Бека.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Сибирь» — «Барыс» 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Победный буллит: Тейлор БекВратари: Красоткин — ШутовБроски: 26 (11+7+5+3) — 34 (8+14+11+1)Штраф: 8 — 8

После этого матча «Сибирь» занимает 4-е место в таблице Востока (4 очка), а «Барыс» — на 9-й позиции (2).