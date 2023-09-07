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    «Невероятные впечатления». Дубакин о первой игре «Сибири» на новой арене

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    Форвард «Сибири» Сергей Дубакин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:0 Б).

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    «Невероятные впечатления от арены. Я спас матч для "Сибири"? Ну спас — так спас, да, забил первый наш гол на новой арене. Но главное, что команда выиграла, два очка в кармане.

    Не сказать, что ожидали такую вязкую игру, в Астане сыграли совсем по-другому. Моменты были, нужно сделать что-то с реализацией. Удаления, конечно, выбивают из колеи, нужно что-то с этим делать.

    Непривычно было разве что, что жарковато. Но арена классная. Лёд нормальный, пойдёт, а дальше лучше будет. ЛДС "Сибирь" был маленький и шумный, новый стадион выше, больше, лучше, круче.

    Никакого давления нет, наоборот, публика поддерживает, гонит вперёд. Привыкать пришлось ещё к отскоку от борта, а ещё ходить непривычно, когда много коридоров. Куб высоко? Кстати, да, такой момент. Голову приходится поднимать», — передает слова Дубакина Чемпионат.

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    • Напомним, что «Сибирь» провела 1-й матч в новой арене. После этого матча команда занимает 5-е место в таблице Востока (4 очка). В следующем матче «Сибирь» встретится с «Автомобилистом» 9 сентября.

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