«Невероятные впечатления». Дубакин о первой игре «Сибири» на новой арене

Форвардвысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:0 Б).

«Невероятные впечатления от арены. Я спас матч для "Сибири"? Ну спас — так спас, да, забил первый наш гол на новой арене. Но главное, что команда выиграла, два очка в кармане.

Не сказать, что ожидали такую вязкую игру, в Астане сыграли совсем по-другому. Моменты были, нужно сделать что-то с реализацией. Удаления, конечно, выбивают из колеи, нужно что-то с этим делать.

Непривычно было разве что, что жарковато. Но арена классная. Лёд нормальный, пойдёт, а дальше лучше будет. ЛДС "Сибирь" был маленький и шумный, новый стадион выше, больше, лучше, круче.

Никакого давления нет, наоборот, публика поддерживает, гонит вперёд. Привыкать пришлось ещё к отскоку от борта, а ещё ходить непривычно, когда много коридоров. Куб высоко? Кстати, да, такой момент. Голову приходится поднимать», — передает слова Дубакина Чемпионат.

Напомним, что «Сибирь» провела 1-й матч в новой арене. После этого матча команда занимает 5-е место в таблице Востока (4 очка). В следующем матче «Сибирь» встретится с «Автомобилистом» 9 сентября.