Ларионов о 5:2 в матче с «Локомотивом»: При не самой выразительной игре мы получили два очка

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(5:2).

«Запустили первую игру, которая была очень сложной по ряду причин. Всегда идет волнение для обеих команд. При не самой выразительной игре мы получили два очка — это радует. По содержанию есть к чему стремиться, будем улучшать.

Хотел поблагодарить зрителей, кто пришел на стадион, наших болельщиков, кто приехал из Нижнего — видно, что все соскучились по хоккею.

У нас была непростая предсезонка, сыграли всего шесть матчей, ни одного турнира. Матчи в Минске против "Динамо" и "Адмирала" были приближены к тому уровню, что мы увидели сегодня.

Естественно, трибуны гнали "Локомотив" вперед, было давление, особенно во втором периоде, когда мы просели. Это нас вернуло в реальность, что ты должен быть готов на 100% — ты должен не сломаться. Не самая красивая победа, но мы рады двум очкам», — цитирует Ларионова официальный сайт «Локомотива».

В следующем матче «Торпедо» встретится со СКА 6 сентября.