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    Ларионов о 5:2 в матче с «Локомотивом»: При не самой выразительной игре мы получили два очка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Локомотив
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).

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    «Запустили первую игру, которая была очень сложной по ряду причин. Всегда идет волнение для обеих команд. При не самой выразительной игре мы получили два очка — это радует. По содержанию есть к чему стремиться, будем улучшать.

    Хотел поблагодарить зрителей, кто пришел на стадион, наших болельщиков, кто приехал из Нижнего — видно, что все соскучились по хоккею.

    У нас была непростая предсезонка, сыграли всего шесть матчей, ни одного турнира. Матчи в Минске против "Динамо" и "Адмирала" были приближены к тому уровню, что мы увидели сегодня.

    Естественно, трибуны гнали "Локомотив" вперед, было давление, особенно во втором периоде, когда мы просели. Это нас вернуло в реальность, что ты должен быть готов на 100% — ты должен не сломаться. Не самая красивая победа, но мы рады двум очкам», — цитирует Ларионова официальный сайт «Локомотива».

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