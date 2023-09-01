Федоров доволен игрой Федотова, несмотря на 5 пропущенных шайб в матче с «Ак Барсом»

Главный тренероценил игру голкипера командыв 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:5).

«Как оценю игру Федотова сегодня? Мне Иван понравился. Абсолютно честно и в хорошем смысле слова. Почему? Потому что, пропустив большой кусок профессиональной карьеры, он сыграл хорошо, учитывая вот этот факт.

Я знаю, где бы он мог находиться, если бы не пропустил сезон. Но имеем то, что имеем. Поэтому хорошо. Двигаемся дальше.

Не без ошибок, но они были очень-очень минимальные. Это легко поправить. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — передаёт слова Федорова Чемпионат.

Напомним, что за полтора часа до начала матча ЦСКА — «Ак Барс» стало известно о том, что Федотов все-таки примет участие в 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

В следующем матче московские армейцы встретятся 3 сентября с «Адмиралом».