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    Федоров доволен игрой Федотова, несмотря на 5 пропущенных шайб в матче с «Ак Барсом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Ак Барс
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру голкипера команды Ивана Федотова в 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

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    «Как оценю игру Федотова сегодня? Мне Иван понравился. Абсолютно честно и в хорошем смысле слова. Почему? Потому что, пропустив большой кусок профессиональной карьеры, он сыграл хорошо, учитывая вот этот факт.

    Я знаю, где бы он мог находиться, если бы не пропустил сезон. Но имеем то, что имеем. Поэтому хорошо. Двигаемся дальше.

    Не без ошибок, но они были очень-очень минимальные. Это легко поправить. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — передаёт слова Федорова Чемпионат.

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    • Напомним, что за полтора часа до начала матча ЦСКА — «Ак Барс» стало известно о том, что Федотов все-таки примет участие в 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

    В следующем матче московские армейцы встретятся 3 сентября с «Адмиралом».

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