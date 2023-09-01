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    Голкипер ЦСКА Федотов сыграет в матче с «Ак Барсом», несмотря на дисквалификацию от ИИХФ

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    Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что голкипер ЦСКА Иван Федотов примет участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Команда ЦСКА подала заявку на матч и включили Ивана Федотова. По базе ЦИБ заявка прошла. Поэтому Федотов сыграет в матче. КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права российского гражданина.

    В защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости ограничения Российского гражданина на труд», — цитирует Морозова журналист Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале.

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    • Напомним, что на Федотова наложена дисквалификация Международной федерации хоккея (IIHF), которая действует до 1 января 2024 года. Несмотря на это, КХЛ решила проигнорировать решение международной организации.

    Дело в том, что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» до конца сезона 2023/2024. Этим летом голкипер подписал новый контракт с ЦСКА. После чего в ИИХФ ввели санкции против ЦСКА и самого Федотова.

    Матч между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится 1 сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом поединка можно тут.

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