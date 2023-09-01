В матче за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 1 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В новый сезон ЦСКА входит в статусе чемпиона. В финальной серии команда Сергея Федорова обыграла «Ак Барс» в упорном противостоянии, которое затянулось на семь матчей и было завершено в Казани. Как справиться с предстоящим соперником, москвичи знают.

В преддверии старта нового сезона у ЦСКА все туманно в плане вратарей. Международная федерация хоккея не позволяет Ивану Федотову выходить на каток до 1 января 2024-го, а Адам Рейдеборн покинул клуб в межсезонье.

Коэффициенты матча ЦСКА — Ак Барс 1X2Новым игрокам 2.454.102.50Бонус$9500

Но основной состав, бравший Кубок Гагарина, остался, что уже является успехом. С опытной раздевалкой ЦСКА настраивается на второй подряд поход за золотом, но сперва предстоит выдержать испытание в виде «Ак Барса».

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Предсезонка московской команды состоялся из четырех матчей. Трижды ЦСКА победил, а последнюю встречу провел неудачно. Причем проиграл он дома «Спартаку» (1:3), хотя ранее справился с более сильным «Динамо» Москва (3:2).

«Ак Барс»

Прошлый сезон «Ак Барса» достоин документалки. Возможно, если бы команда подняла над головой Кубок Гагарина, так оно и было бы. Что с казанцами только не происходило: падение на седьмое место, тренерские отставки, конфликты в раздевалке и возвращение Зинэтулы Хайдяровича.

Благодаря легенде Татарстана «Ак Барс» пережил триумфальный подъем: квалифицировался в плей-офф с первого места и дошел до финала, который был проигран на «Татнефть-Арене».

Задача «Ак Барса» на предстоящий сезон — повторить достижение предыдущего, но более плавно, без игрового кризиса. Ради этого казанцы усилились неплохой обоймой. Дамир Жафяров, Дмитрий Яшкин, Максим Марушев и Евгений Свечников — все эти хоккеисты пришли в межсезонье.

Кстати о предсезонке «Ак Барса». Она была достаточно плодотворной. Казанцы провели девять матчей, в шести из которых одержали победы. В каждой выигранной встрече команда Зинэтулы Билялетдинова забивала минимум 4 гола и только трижды за август пропустила больше 2 шайб.

Коэффициенты

Победу ЦСКА букмекеры оценивают в 2.48, на ничью дается коэффициент 4.10, а на победу «Ак Барса» — 2.46.

Прогноз

На фоне минувшего финала Кубка Гагарина эти двое готовят занимательный спектакль, на который мы с вами приглашены. «Ак Барс» со своими усилениями полон решимости взять своеобразный реванш и лишить московскую команду удовольствия поднять трофей Кубка Открытия при домашних трибунах. Кажется, с такой мотивацией стоит отдать предпочтение гостям.

Ставка

Ни одна очная встреча этих команд с октября 2021 года не перетекала в овертаймы, но даже с учетом возможного дополнительного времени у казанцев будет достаточно сил, чтобы остановить ЦСКА. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит в матче за 1.99.

На предсезонке в воротах ЦСКА стоял Федотов, который в трех матчах не пропускал меньше двух голов. Еще в одной встрече Александр Шарыченков получил две шайбы от «Динамо» Москва. Без Адама Рейдеборна команде Сергея Федорова будет трудно нормально войти в сезон. Для Казани это тоже шанс. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.10.

Как мы уже говорили выше, ЦСКА и «Ак Барс» не любят овертаймы в очных матчах, поэтому в качестве еще одного варианта можно выбрать исход — «Ак Барс» победит (основное время) за 2.46.