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    ЦСКА — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 1 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ак Барс»
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    Матч между ЦСКА и «Ак Барсом» в Кубке Гагарина
    В матче за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 1 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Сентября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    ЦСКА

    В новый сезон ЦСКА входит в статусе чемпиона. В финальной серии команда Сергея Федорова обыграла «Ак Барс» в упорном противостоянии, которое затянулось на семь матчей и было завершено в Казани. Как справиться с предстоящим соперником, москвичи знают.

    В преддверии старта нового сезона у ЦСКА все туманно в плане вратарей. Международная федерация хоккея не позволяет Ивану Федотову выходить на каток до 1 января 2024-го, а Адам Рейдеборн покинул клуб в межсезонье.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Ак Барс

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  • 2.454.102.50Бонус$9500
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    Но основной состав, бравший Кубок Гагарина, остался, что уже является успехом. С опытной раздевалкой ЦСКА настраивается на второй подряд поход за золотом, но сперва предстоит выдержать испытание в виде «Ак Барса».

    Все прогнозы на КХЛ

    Предсезонка московской команды состоялся из четырех матчей. Трижды ЦСКА победил, а последнюю встречу провел неудачно. Причем проиграл он дома «Спартаку» (1:3), хотя ранее справился с более сильным «Динамо» Москва (3:2).

    «Ак Барс»

    Прошлый сезон «Ак Барса» достоин документалки. Возможно, если бы команда подняла над головой Кубок Гагарина, так оно и было бы. Что с казанцами только не происходило: падение на седьмое место, тренерские отставки, конфликты в раздевалке и возвращение Зинэтулы Хайдяровича.

    Благодаря легенде Татарстана «Ак Барс» пережил триумфальный подъем: квалифицировался в плей-офф с первого места и дошел до финала, который был проигран на «Татнефть-Арене».

    Задача «Ак Барса» на предстоящий сезон — повторить достижение предыдущего, но более плавно, без игрового кризиса. Ради этого казанцы усилились неплохой обоймой. Дамир Жафяров, Дмитрий Яшкин, Максим Марушев и Евгений Свечников — все эти хоккеисты пришли в межсезонье.

    Кстати о предсезонке «Ак Барса». Она была достаточно плодотворной. Казанцы провели девять матчей, в шести из которых одержали победы. В каждой выигранной встрече команда Зинэтулы Билялетдинова забивала минимум 4 гола и только трижды за август пропустила больше 2 шайб.

    Коэффициенты

    Победу ЦСКА букмекеры оценивают в 2.48, на ничью дается коэффициент 4.10, а на победу «Ак Барса» — 2.46.

    Прогноз

    На фоне минувшего финала Кубка Гагарина эти двое готовят занимательный спектакль, на который мы с вами приглашены. «Ак Барс» со своими усилениями полон решимости взять своеобразный реванш и лишить московскую команду удовольствия поднять трофей Кубка Открытия при домашних трибунах. Кажется, с такой мотивацией стоит отдать предпочтение гостям.

    Ставка

    Ни одна очная встреча этих команд с октября 2021 года не перетекала в овертаймы, но даже с учетом возможного дополнительного времени у казанцев будет достаточно сил, чтобы остановить ЦСКА. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит в матче за 1.99.

    На предсезонке в воротах ЦСКА стоял Федотов, который в трех матчах не пропускал меньше двух голов. Еще в одной встрече Александр Шарыченков получил две шайбы от «Динамо» Москва. Без Адама Рейдеборна команде Сергея Федорова будет трудно нормально войти в сезон. Для Казани это тоже шанс. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.10.

    Как мы уже говорили выше, ЦСКА и «Ак Барс» не любят овертаймы в очных матчах, поэтому в качестве еще одного варианта можно выбрать исход — «Ак Барс» победит (основное время) за 2.46.

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    ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на хоккей. Кубок Открытия уедет в Казань
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