«Аризона» продлила контракт с главным тренером Фото: globallookpress.com
Клуб также продлил соглашения со всеми представителями тренерского штаба Туриньи.
Отметим, что следующий сезон станет третьим для Туриньи во главе «Койотис».
«У него есть игроки, которые верят в то, что он делает. У него есть игроки, которые верят в его культуру. Я думаю, что он проделал большую работу. Он, безусловно, тот, кто привнес огромную культуру и веру в эту организацию», — заявил генеральный менеджер Билл Армстронг.
В прошлом сезоне «Аризона» под руководством Туриньи одержала 28 побед в 82 играх с показателем в 42,7% набранных очков. «Койоты» заняли 13 место в турнирной таблице Западной конференции.