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    «Аризона» продлила контракт с главным тренером

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Аризона Койотс
    «Аризона» продлила контракт с главным тренером Андре Туриньи, сообщает PHNX Sports.

    «Аризона» продлила контракт с главным тренером
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    «Аризона» продлила контракт с главным тренером

    Клуб также продлил соглашения со всеми представителями тренерского штаба Туриньи.

    Отметим, что следующий сезон станет третьим для Туриньи во главе «Койотис».

    «У него есть игроки, которые верят в то, что он делает. У него есть игроки, которые верят в его культуру. Я думаю, что он проделал большую работу. Он, безусловно, тот, кто привнес огромную культуру и веру в эту организацию», — заявил генеральный менеджер Билл Армстронг.

    В прошлом сезоне «Аризона» под руководством Туриньи одержала 28 побед в 82 играх с показателем в 42,7% набранных очков. «Койоты» заняли 13 место в турнирной таблице Западной конференции.

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