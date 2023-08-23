«Аризона» продлила контракт с главным тренером, сообщает PHNX Sports.

Клуб также продлил соглашения со всеми представителями тренерского штаба Туриньи.

Отметим, что следующий сезон станет третьим для Туриньи во главе «Койотис».

«У него есть игроки, которые верят в то, что он делает. У него есть игроки, которые верят в его культуру. Я думаю, что он проделал большую работу. Он, безусловно, тот, кто привнес огромную культуру и веру в эту организацию», — заявил генеральный менеджер Билл Армстронг.

В прошлом сезоне «Аризона» под руководством Туриньи одержала 28 побед в 82 играх с показателем в 42,7% набранных очков. «Койоты» заняли 13 место в турнирной таблице Западной конференции.