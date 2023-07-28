Генменеджер «Оттавы» прокомментировал подписание Тарасенко

Генеральный менеджер «Оттавы» прокомментировал подписание контракта с российским нападающим

«Тарасенко — прирожденный бомбардир. Владимир является динамичным хоккеистом, способным забить из любой точки. Также он недооцененный плеймейкер, который сделал карьеру, действуя в атаке не только на своё благо, но и для своих товарищей по звену.

Мы рады, что наш состав пополнил игрок такого уровня, который хорошо зарекомендовал себя как в регулярном чемпионате, так и в плей‑офф», — приводит слова Дориона пресс-служба НХЛ.

С 2013 года Тарасенко выступал за «Сент-Луис». В феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». Этим летом он стал свободным агентом.