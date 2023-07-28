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    • Тарасенко — игрок «Оттавы»
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    Генменеджер «Оттавы» прокомментировал подписание Тарасенко

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    Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    «Тарасенко — прирожденный бомбардир. Владимир является динамичным хоккеистом, способным забить из любой точки. Также он недооцененный плеймейкер, который сделал карьеру, действуя в атаке не только на своё благо, но и для своих товарищей по звену.

    Мы рады, что наш состав пополнил игрок такого уровня, который хорошо зарекомендовал себя как в регулярном чемпионате, так и в плей‑офф», — приводит слова Дориона пресс-служба НХЛ.

    С 2013 года Тарасенко выступал за «Сент-Луис». В феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». Этим летом он стал свободным агентом.

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