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    Крылов покинул пост председателя совета директоров «Авангарда»

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    Александр Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров «Авангарда».

    Александр Крылов
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    Александр Крылов

    Место Крылова займет Антон Курьянов, который до этого был генеральным менеджером омского клуба.

    «Дорогие омичи, дорогие болельщики "Авангарда"! Ровно 5 лет назад я принял предложение Александра Валерьевича Дюкова стать председателем Совета директоров хоккейного клуба "Авангард".

    5 лет — неплохой срок для того, чтобы оглянуться назад и посмотреть на то, что было сделано. События этих 5 лет могли бы легко стать основной для какого-нибудь крутого блокбастера. Столько трудностей нам удалось преодолеть вместе и стать частью большой истории. Любой другой на нашем месте уже сдался бы, любой — но не мы, потому что мы — "Авангард"...

    Сегодня настал день, когда клуб должен быть в руках человека, который обладает всеми необходимыми спортивными компетенциями, который живет хоккеем и готов нести ответственность за свою работу — и это Антон Курьянов. Теперь он поведет "Авангард" за собой, как когда-то с успехом делал это на льду. Мне же нужно сосредоточиться на своих бизнес-проектах, которые требуют моего стопроцентного участия. Я уже не смогу уделять клубу столько внимания, сколько должен.

    Поэтому обманывать себя, коллег и вас, дорогие болельщики, было бы предательством с моей стороны, а предателей я не терплю. Но, как уже сказал выше, я оставляю "Авангард" в надежных руках. Ястреб в сердце навсегда!», — сказал Крылов в своем заявлении.

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