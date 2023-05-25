Бобровский: Для меня большая честь сражаться с этими ребятами плечом к плечу

Вратарь «Флориды»прокомментировал победу над «Каролиной» (4:3) в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли.

«Я наслаждаюсь этим моментом. Для меня большая честь сражаться с этими ребятами плечом к плечу. Мы многое пережили, много невзгод. Я очень ценю эту возможность.

Ткачук умеет забивать важнейшие голы. Он очень умный игрок — хладнокровный и с высоким хоккейным интеллектом. Это важнейший гол. Он отлично помогал нам весь сезон, особенно в плей-офф», — цитирует Бобровского Sportsnet.

«Флорида» выиграла серию у «Каролины» со счетом 4-0 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с итоговым победителем противостояния «Вегас» — «Даллас».

«Флорида» второй раз в истории сыграет в финале Кубка Стэнли. Клуб основан в 1993 году. В 1996-м он добрался до финала, где в четырех матчах уступил «Колорадо».