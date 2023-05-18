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    Чехия добыла волевую победу над Словенией на ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Чехии Сборная Словении
    Сборная Чехии в волевом стиле обыграла команду Словении в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира — 6:2.

    сборная Чехии
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    сборная Чехии

    На голы Михи Верлича и Яна Урбаса чехи ответили хет-триком Доминика Кубалика, а также точными бросками Романа Червенки, Михала Кемпни и Якуба Флека.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа B
    Чехия — Словения — 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)
    Голы: Верлиц — 1 (Урбас, Грегорц), 7:23 — 0:1. Урбас — 1 (бол., Грегорц, Еглич), 11:49 — 0:2. Кубалик — 4 (бол., Кемпни, Томашек), 38:19 — 1:2. Кубалик — 5 (бол., Томашек, Смейкал), 43:47 — 2:2. Червенка — 2 (Воженилек, Кошталек), 45:00 — 3:2. Кемпни — 2 (Соботка, Кубалик), 51:12 — 4:2. Кубалик — 6 (п.в., Зборжил), 57:49 — 5:2. Флек — 1 (Кемпни, Дворак), 58:56 — 6:2Вратари: Веймелка — Грачнар (57:34 — 57:49)Штраф: 6 — 6Броски: 41 (11+13+17) — 20 (10+7+3)

    После этого матча сборная Чехии поднялась на 2-е место в таблице группы В (10 очков), Словения осталась на последней, 8-й строчке (0 баллов).

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