Сборная Канады по буллитам одолела Словакию на чемпионате мира

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Канады по буллитам переиграла команду Словакии (1:1, 3:2).

На гол Джейка Нейборса словаки ответили точным броском Петера Цегларика. Победный буллит на счету Джека Куинна.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B Словакия — Канада — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Нейберс — 1 (Макбэйн), 7:46 — 0:1. Цегларик — 1 (бол., Гривик, Гудачек), 16:08 — 1:1Победный буллит: КуиннВратари: Главай — МонтембоШтраф: 41 — 18Броски: 24 (5+8+10+1) — 43 (13+18+9+3)

Таким образом, сборная Канады набрала восемь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В. У Словакии теперь четыре балла и четвёртая позиция.