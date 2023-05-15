ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСкучная «Барселона» стала чемпионом Испании. Кажется, Хави пошел по стопам Моуринью
  • 19:18
    • Касаткина уступила Остапенко на турнире в Риме
  • 18:37
    • Медведев не без труда пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
  • 17:35
    • Рублев переиграл Давидович-Фокину и вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме
  • 17:29
    • Кудерметова обыграла Боузкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Риме
    Все новости спорта

    Сборная Канады по буллитам одолела Словакию на чемпионате мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная США Сборная Словакии
    В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Канады по буллитам переиграла команду Словакии (1:1, 3:2).

    сборная Канады
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Канады

    На гол Джейка Нейборса словаки ответили точным броском Петера Цегларика. Победный буллит на счету Джека Куинна.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа B
    Словакия — Канада — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Нейберс — 1 (Макбэйн), 7:46 — 0:1. Цегларик — 1 (бол., Гривик, Гудачек), 16:08 — 1:1Победный буллит: КуиннВратари: Главай — МонтембоШтраф: 41 — 18Броски: 24 (5+8+10+1) — 43 (13+18+9+3)

    Таким образом, сборная Канады набрала восемь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В. У Словакии теперь четыре балла и четвёртая позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Лестер»
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Беспроигрышная серия Швеции коснется и матча с Финляндией
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Чехия откатает сильный матч против Латвии
  • Чехия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чехия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср Эр-Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Швейцария — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие