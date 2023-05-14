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    Канада разобралась со Словенией в матче ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Словении Сборная Канады
    В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Канады сломила сопротивление национальной команды Словении со счетом 5:2.

    сборная Канады
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    сборная Канады

    За канадцев забивали Маккензи Уигар, Майкл Карконе, Пьер-Оливье Жозеф, Милан Лючич и Джек Макбэйн. В составе словенцев дублем отметился Ян Дрозга.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа B
    Словения — Канада — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
    Голы: Дрозг — 1 (бол., Еглич, Верлиц), 3:50 — 1:0. Карконе — 1 (Уигар, Макбэйн), 21:13 — 1:1. Жозеф — 1 (Тоффоли, Фантилли), 27:31 — 1:2. Лучич — 1 (бол., Гласс, Уигар), 38:46 — 1:3. Уигар — 2 (Тоффоли, Миддлтон), 53:59 — 1:4. Макбэйн — 2 (Карконе, Нейберс), 54:50 — 1:5. Дрозг — 2 (Ограеншек, Грегорц), 55:10 — 2:5Вратари: Грачнар — ЛевиШтраф: 10 — 12Броски: 24 (13+2+9) — 51 (15+23+13)

    Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Сборная России не была допущена к участию в турнире.

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