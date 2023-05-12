Канада крупно переиграла Латвию в матче ЧМ-2023

В матче группового этапа чемпионата мира 2023 года сборная Канады обыграла Латвию со счетом 6:0.

Точными бросками отметились Лоусон Крауз, Скотт Лотон, Маккензи Уигар, Сэмуэль Блэйс, Джо Велено и Джек Макбэйн.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A Латвия — Канада — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) Голы: Крауз — 1 (Гласс, Кребс), 0:52 — 0:1. Лотон — 1 (Уигар, Миддлтон), 4:56 — 0:2. Уигар — 1 (бол., Куинн, Тоффоли), 28:17 — 0:3. Блэй — 1 (Кребс, Хант), 35:12 — 0:4. Велено — 1 (Уигар), 53:58 — 0:5. Макбэйн — 1 (Карконе, Фантилли), 55:40 — 0:6Вратари: Пунненовс (Силов, 4:56) — МонтембоШтраф: 8 — 4Броски: 23 (8+7+8) — 29 (9+12+8)

Таким образом, Канада набрала три очка и поднялась на первое место в группе В. У Латвии нет набранных баллов.