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    Порядин о победе «России 25» в День Победы: Это большая честь

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Нападающий «Спартака» и «России 25» Павел Порядин поделился эмоциями после победы национальной команды в матче со сборной Беларуси (5:1) в День Победы.

    Павел Порядин
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    Павел Порядин

    «От матча остались очень хорошие эмоции. Нас во всех городах хорошо поддерживают, в Красноярске — тем более, потому что такой большой хоккей приехал в город, и нам очень хотелось порадовать болельщиков.

    Сегодня был большой праздник, и я думаю, что он получился. Сегодня особенный день, День Победы, он дорогого стоит, мы должны сказать спасибо нашим прадедушкам, прабабушкам.

    В такой день выходить на лед в свитере сборной России — большая честь. И хотя хоккей — это игра, но благодаря им мы в него играем. Нам было важно победить после поражения.

    Мы разобрали свои ошибки и сегодня начали с чистого листа, забросили две хорошие шайбы, но потом соперники одну отыграли. Хорошо, что забросили в конце первого периода еще одну, и уже потом было чуть попроще», — приводит слова Порядина ТАСС.

    В матче между «Россией 25» и сборной Беларуси Порядин отличился двумя результативными передачами. Следующие матчи между этими командами состоятся 12 и 13 мая в Туле.

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