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    Кубок Стэнли. «Торонто» проиграл «Флориде», «Сиэтл» вырвал победу у «Далласа» в овертайме

    Обзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 3 мая

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    «Флорида»

    «Торонто» — «Флорида» 2:4

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Казинс, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Брэндон Монтур. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36 и стал третьей звездой встречи.

    За канадский клуб забили Мэттью Нис и Майкл Бантинг. Вратарь Илья Самсонов отразил 24 броска.

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Первый матч
    «Торонто» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Казинс — 1 (Ткачак, Беннетт), 9:25 — 0:1. Беннетт — 4 (Экблад, Ткачак), 27:58 — 0:2. Найз — 1 (Мэттьюс, Райлли), 28:09 — 1:2. Бантинг — 1 (Ярнкрок, О`Райлли), 34:51 — 2:2. Верхэге — 3 (Дюклер, Барков), 37:47 — 2:3. Монтур — 6 (Ткачак, Барков), 52:24 — 2:4Вратари: Самсонов (57:11) — БобровскийШтраф: 2-10Броски: 36 (9+13+14) — 28 (13+6+9)Счет в серии: 0-1

    «Флорида» повела в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч противостояния запланирован на 4 мая.

    «Торонто» — «Флорида» 2:4

    «Даллас» — «Сиэтл» 4:5 ОТ

    Решающую шайбу в матче забросил Янни Гурд. Все четыре гола в составе хозяев льда на счету Джо Павелски. Форвард Евгений Дадонов заработал показатель полезности «-1».

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Первый матч
    «Даллас» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ (2:4, 0:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Павелски — 1 (Марчмент, Доми), 2:25 — 1:0. Шварц — 3 (Гики, Эберле), 11:25 — 1:1. Павелски — 2 (Харли, Хейсканен), 12:18 — 2:1. Шульц — 2 (Донато), 14:28 — 2:2. Бьоркстранд — 3 (Олексяк, Борген), 14:39 — 2:3. Эберле — 2 (Данн, Бенайерс), 15:20 — 2:4. Павелски — 3 (Бенн, Доми), 49:50 — 3:4. Павелски — 4 (Хаканпяя, Доми), 53:23 — 4:4. Гурд — 2, 72:17 — 4:5Вратари: Эттингер — ГрубауэрШтраф: 6-4Броски: 35 (11+9+11+4) — 44 (12+14+8+10)Счет серии: 0-1

    «Сиэтл» повел в серии 1-0. Вторая игра состоится 5 мая.

    «Даллас» — «Сиэтл» 4:5 ОТ
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