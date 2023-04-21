ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в серии

В третьем матче финальной серии Кубка Гагаринадома обыгралсо счетом 3:2.

Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев стали авторами заброшенных шайб в составе ЦСКА. За «Ак Барс» точные броски на счету Дмитрия Воронкова и Александра Радулова.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) Голы: Григоренко — 12 (бол., Нестеров, Окулов), 22:12 — 1:0. Воронков — 7 (Журавлев), 22:40 — 1:1. Соркин — 4 (Полтапов), 32:06 — 2:1. Слепышев — 6 (бол., Нестеров, Окулов), 35:56 — 3:1. Радулов — 9 (Адамчук, Юдин), 45:11 — 3:2Вратари: Рейдеборн — Билялов (Мифтахов, 40:00, 57:08)Штраф: 6 — 6Броски: 13 (6+5+2) — 28 (6+15+7)

Таким образом, ЦСКА вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.